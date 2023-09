Palm Off Fest 2023

Divadlo pod Palmovkou odtartovalo předprodej vstupenek na další ročník Mezinárodního setkání divadel (nejen) střední Evropy Palm Off Fest, který se zaměřuje na politické a celospolečenské kontroverzní otázky. Letošní termín je 13. až 20. října. Podtitulem sedmého Palm Off Festu tentokrát bude motto Je to daleko?. Tento rok bude festival hostit státy jako Polsko, Kosovo, Moldavsko a Slovensko.