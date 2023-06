Vstupte do světa fantazie, příběhů a nevšedních úkazů! Vstupte do světa pouličního divadla! Ve dnech 12. – 18. července se koná již 15. ročník pražského festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Čekají vás divadelní a novocirkusová představení v podání českých i zahraničních umělců, koncerty, pohybové a výtvarné dílny i speciální rodinný den! Vstupné je dobrovolné. Přestože festival změnil hlavní lokaci, zůstává věrný Praze 7 a z pražského Výstaviště se přesunul do nedaleké Holešovické tržnice. Festivalová scéna na Mariánském náměstí, která každoročně funguje s podporou Městské knihovny v Praze, zůstává beze změny. Zahajovací vystoupení, vytvořené na míru festivalu, bude již tradičně v podání performerů z V.O.S.A. Theatre a v režii ředitele festivalu, Jakuba Vedrala. Diváci se mohou těšit na zbrusu nové loutky a velké objekty.

Hned první den festivalu vystoupí španělsko-švýcarské trio Tripotes la Compagnie. Specializují se na párovou akrobacii a také na jednu z nejtěžších cirkusových disciplín – akrobacii na teeterboardu, což je houpačka, kterou se performeři katapultují do vzduchu.

Naopak klidným a soustředěným pohybem se vyznačuje představení významného španělského umělce Manolo Alcántara, který na festival Za dveřmi přiveze osobitou performativní instalaci MAÑA.

Letošní novinkou bude moderovaný Rodinný den, jímž bude malé i velké návštěvníky provázet herec, loutkář a performer Vítek Maštalíř. V rámci doprovodného programu jsou připraveny dílny s divadelní scénografkou a výtvarnicí Erikou Čičmanovou či lekce chůdaření s proslulými Long Vehicle Circus.

Z tuzemské tvorby se představí přední akrobatická společnost AirGym Art Company, mistři žonglování, duo Bratři v tricku, performerské duo Johnny & Jenny, ohnivá skupina Blackout Paradox i Cirkus TeTy. Loutkový Teátr Pavla Šmída uvede v rámci rodinného dne hned dvě pohádky a svůj pouliční Orchestr Péro za kloboukem. Intimní představení pro jednoho diváka vytvoří ve svém karavanu česko - francouzský La Cabaret Nomade.

Festival Za dveřmi uvede světově uznávané umělce i nadějné tvůrce, oblíbené stálice i nové objevy, autentické příběhy i neuvěřitelnou podívanou.

Zapište si do kalendářů 12. – 18. července, Holešovická tržnice a Mariánské náměstí.

Podrobné informace o programu najdete na webu