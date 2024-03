Festival divadla a hudby vyšehraní 2024

Ve dnech 26. až 29. května se pořadatelé po pauze způsobené covidem rozhodli vrátit tradiční součást pražského kulturního dění Festival divadla a hudby Vyšehraní na Letní scénu NKP Vyšehrad. 17. ročník má podtitul „Dvacetiny“, protože to je právě 20 let od chvíle, kdy zazněly první tóny této hudební i divadelní přehlídky. Program se ponese v multikulturním duchu a opět se podařilo spojit různé hudební a divadelní žánry. Spolupořadatelem akce je NKP Vyšehrad.

Každý den je rozdělen do dvou části. Dopoledne tradičně patří scéna dětem a studentům, kterým nabídne svá představení soubor Divadla Jedeme k vám. V rámci Roku české hudby uvede pro děti upravenou Smetanovu operu „Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana“ a hudební revue na téma vzniku Československa „vévévé.československo.cs“. Večerní program nabízí spoustu unikátních zážitků a opět slibuje nevšední propojení žánrů a řadu mimořádných hostů. To je ostatně osvědčená dramaturgická linie minulých ročníků.

Patronem letošního ročníku jsou Ivan Hlas a Bára Vaculíková, kteří festival v neděli 26.5. v 18: 00 zahájí.

Neděle 26.05.2024 14:30 Narozeniny Yellow Sisters /Zvěřinec pro děti, HravéHlasy, Diva Baara / 18:00 Proč bychom se netěšili... Divadlo Jedeme k vám: Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana Staropražská Hašlerka Jaroslav Samson Lenk – recitál Výtěžek z celého večera bude věnován Nadaci Jedličkova ústavu.

Po 27.05.2024 18:00 Milada - večer věnovaný Miladě Horákové Nahozeno máme - smíšený sbor vedený Ladou Soukupovou Divadlo Jedeme k vám: Vévévé.československo.cs Koncert skupiny EPYDEMYE, písničky z „Kotliny“ a mnoho dalších

Út 28.05.2024 19:00 Vzácná návštěva Ivan Hlas Spirituál kvartet + hosté: Zdena Tichotová a Jiří Tichota (výjimečné vystoupení zakladatelů legendární skupiny Spirituál kvintet)

St 29.05.2024 19:00 Přesně na den 20 let... Vokobere (Jiří Vondráček, Petr Kocman, HeléN Rockhousle, Filip Šašek, host Denisa Marková) Bluegate Míša Leicht Wabi Daněk Tribute 17. ročníkem chtějí pořadatelé obnovit a udržet hudební tradici v centru Prahy a vzpomenout na hudební legendy minulé i současné. Akce je bezbariérová a je určena všem věkovým kategoriím, dostupnou cenou vstupenek i všem sociálním skupinám obyvatel a přináší rozmanité hudební zážitky napříč žánry. Tradičně navazuje na spolupráci s Nadací Jedličkova ústavu a zve školy i dětské domovy z celé ČR na výlet do Prahy přímo na pražský Vyšehrad.