Vojtěch Dyk - DYK SOU VÁNOCE

Kam spěcháš, Dyk Sou Vánoce?!

Shon města a nevyřešené dárky? Ale o tom to přece není! Zatáhněme brzdy a pojďme se zklidnit, pobavit, energii naladit, hudebně prolnout a do Lucerny se posadit. Zpěvák Vojtěch Dyk Vás příjemně po dykovsku a vánočně provede třemi nevšedními Vánočními koncerty DYK SOU VÁNOCE. To vše hudebně a svátečně servírováno za doprovodu Jana Kučery, Epoquartetu, sboru Pueri Gaudentes či Vánočního bandu.

A chybět nebude ani tajný host…

VÍCE INFORMACÍ ZDE