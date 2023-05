VOSK v Malostranské besedě

Po vynucené přestávce se desetičlenná mužská vokální skupina VOSK opět vrací na známé místo!

V úterý 20. 6. 2023 nabídne od 19:00 divákům pečlivě zabalenou bonboniéru s výběrem toho nejlepšího ze svého repertoáru vokálních úprav světových i tuzemských populárních písniček o životě, lásce a rock´n´rollu …. To všechno v provedení „a capella“, tj. bez doprovodu nástrojů.

Přijďte se zaposlouchat do šlágrů období od bezstarostných šedesátých let až do současnosti v podání mužské vokální skupiny VOSK.