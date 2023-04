Billy Bob Thornton v Praze

Známý herec Billy Bob Thornton dorazí se svou kapelou do Prahy! The Boxmasters jsou rocková kapela, která se inspiruje šedesátkovým rock’n’rollem, především tvorbou The Beatles, The Byrds nebo třeba The Beach Boys.

Sám Billy Bob Thornton tvrdí, že hercem se stal víceméně náhodou a že žije pro hudbu a je to znát! S The Boxmasters umí rozjet pořádnou rockabilly show, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Jako special guest se představí Bubbles & The Shitrockers.

