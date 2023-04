Vinx (USA)

Vinx je hudebník, jehož hudba bývá popisována jako fúze jazzu, etnické hudby a soulu, a u nás je nejvíce znám hlavně se svou vlastní funk-soul-jazzovou kapelou Junglefunk. Toto trio založil v 90. letech společně s fenomenální rytmickou sekcí Living Colour, bubeníkem Willem Calhounem a basistou Dougem Wimbishem, a sklízeli úspěchy po celém světě.

Během let Vinx vydal alba I Love My Job, The Storyteller a Lips Stretched Out, na nichž hostovali umělci nejzvučnějších jmen: například Branford Marsalis, Sheryl Crow nebo Herbie Hancock. Současně Vinx skládal také pro významné hudebníky, se kterými často i nahrával ve studiích, spolupracoval například se Steviem Wonderem, Herbiem Hancockem, B. B. Kingem, Bonnie Raitt, Stingem nebo Lou Reedem. Vinx se vyžívá v experimentech na pomezí world music, soulu a jazzu. Místy zapojuje i elektroniku, zejména k vrstvení svých vokálů. V intimních aranžích vyniká síla jeho hřejivého hlasu se značným rozsahem. Vinx má v sobě něco z Bobbyho McFerrina i Stevieho Wondera.