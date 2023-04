Prague Open Air: IMT Smile

Skupina IMT Smile vloni oslavila 30 let od svého založení! A při té příležitosti vydala exkluzivní set pro fanoušky s CDčky, zpěvníkem, knihou a trsátkem a aby toho nebylo málo, tak je tady i nové album! To obsahuje novinky „Život človeka“ a „Bolo to tak dávno“, tři hity nově nahrané v loňském roce a šest live záznamů z koncertů.

Je tak jasné, že v Ledárnách bude pestrý výběr z tvorby IMT Smile a velká show!

