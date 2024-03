Prague Open Air 2024 - The Interrupters

Po naprosto epesním vystoupení na Mighty Sounds v roce 2023 se The Interrupters vrací do naší kotliny, tentokrát do pražských Ledáren Braník, kde zopakují svoje kvality. Losangeleská parta v čele s podmanivou Aimee započala svoji činnost v roce 2011 a od té doby toho stihla opravdu hodně.

Křížem krážem objela svět, vystřelila ska zpátky na vrchol popularity a svým charismatem si omotala kolem prstu obrovské množství fanoušků. Nenechte si jejich pražskou show ujít!

Doors: 17:00 Start: 19:00