Eivind Aarset | Quartet // Phantasmagoria

Eivind Aarset je norský kytarista s jedinečnou hudební vizí, která absorbuje mnoho hudebních vlivů při zachování velice individuálního přístupu. Svou kariéru zahájil v osmdesátých letech jako studiový hudebník a ve světě se zviditelnil účinkováním v elektronických formacích trumpetisty Nilse Pettera Molvaera. Spolupracoval také s Andym Sheppardem a Dhaferem Youssefem. Kromě klasických vzorů typu Jimiho Hendrixe nebo Terjeho Rypdala je na jeho hře patrný také vliv hráčů na klávesové nástroje.

Své první album nazvané Électronique Noire vydal v roce 1998 a tento debut byl popsán v New York Times jako „album jednoho z nejlepších post-milesovských elektrických kytaristů“. Následovala řada dalších, všechna u labelu Jazzland Recordings. V současné době prezentuje zejména hudbu z posledního alba Phantasmagoria, or A Different Kind of Journey (2021). Koncertní provedení jeho skladeb je nezvyklé už jen tím, že vystupuje se dvěma bubeníky. Dynamické rozpětí je obrovské, ambientní kytarové zvuky jsou také doplněny nejrůznějšími laděnými perkusivními nástroji (zvonkohra, xylofon) a efektovanou baskytarou.