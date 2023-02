Rock´n´roll v Tresoru

Tradiční PÁRTY pro všechny nadšené tanečníky nejen ROCK'N'ROLLU. Uslyšíte pecky 60.let, nějakého Elvise, Pomádu, Šakalí léta a další. Co na to budete tancovat je pouze a jen ve Vaší režii. Rock and roll a Doowap! Bezbariérový přístup. Dresscode je tyrkys. Přijďte si zatrsat!