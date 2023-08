Kurz první pomoci dětem

V kurzu se naučíte nejen pomoci svému či jinému dítěti při úrazech, nehodách či náhlých nemocech, ale především zvládnout obrovský stres, který z dané situace vyplývá a který mnohdy rozhoduje o tom, jak moc správně budete schopný na místě zasahovat. Vyzkoušíte si resuscitaci dítěte i miminka, naučíte se zasáhnout při vdechnutí čehokoli a následného dušení dítěte, rozpoznáte subglotickou laryngitidu a mnoho dalšího. Především u úrazů dětí je rozhodující vědět jak na to, protože včasná a účinná pomoc u dětí znamená obrovskou šanci na úplné uzdravení. Kurz zaměřený na děti do deseti let.

Kdo má doma malé děti ví, že jsou jako pytel blech. Často upadnou, zraní se, jsou náhle nemocné, něco vdechnou, popálí se.... "Mít děti, znamená mít připravenou permanentku na pohotovost..." říká paní Libuše Terezie Vojtová, která Vás provede tímto kurzem.

Místo konání: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, bezbariérový přístup. Registrace na recepci (2. patro) Kapacita omezena, rezervace nutná (kurzy@divadlogong.cz, 777 853 883, 774 563 117, elektronická přihláška na našem webu). Kurz je nutné uhradit nejpozději 7 dní před jeho konáním, není-li domluveno jinak.

Kdy: sobota 4. listopadu 10.00–16.00

Cena: 1000 Kč

