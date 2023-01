Švédské elektronické duo Johannes Hedberg a Daniel Vadestrid přijede poprvé zahrát do České republiky. Představí se v pražské MeetFactory 25. března 2023. Ambientní downtempo z Göteborgu si získalo pozornost svou originální nezemskou atmosférou již na dvacet let starém debutu Hydroponic Garden. Carbon Based Lifeforms, zpočátku ovlivnění projekty jako Boards of Canada či FSOL, se dopracovali k nezaměnitelnému rukopisu, který jim po boku Solar Fields či Asura vynesl výsostné místo mezi špičku psychedelické elektronické scény. Ikonická alba jako World of Sleepers či Interloper patří dodnes mezi to nejlepší v daném žánru. Na Derelicts se pak dvojice utvrdila v signifikantním lo-fi soundu definovaným analogovou výbavou.

No a konečně na aktuální desce Stocachtic Švédi pro změnu experimentují s náhodným vrstvením syntezátorových vstupů s cílem vytvářet platformu pro pasivní poslech, který by zároveň dokázal stimulovat soustředění a koncentraci na zvuk. Audiovizuální prezentace Carbon Based Lifeforms slibuje nezapomenutelný zážitek v kulisách smíchovské industriální krajiny. Prvních dvě stě vstupenek lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 750 korun, zbylá kapacita lístků se bude prodávat za 900 korun. Předprodej spuštěn na khaaoscope.cz.