PLAYLIST PRO OSA- JANA KOUBKOVÁ QUARTET

BLUESOVÁ DVANÁCTKA /Jana Koubková/

THE MAN I LOVE /George Gershwin/

NIJANA /Jana Koubková/

AFRO BLUE /Mongo Santamaria/

PROČ SI K NÁM NEPRYŠEU /slovenská lidová/

AQUA DE BEBER /A.C.Jobim/

BASIN STREET BLUES /S.Williams/

POUŠŤ /Jana Koubková/

SUMMERTIME /G.Gershwin/

INVOCATION /Bobby McFerrin/

NIKDY NIC NIKDO NEMÁ MÍTI ZA DEFINITIVNÍ /J.Ježek/

THE TIMES THEY ARE A ´CHANGIN´ /Bob Dylan/Zdeněk Rytíř/

ALON BASELA /Avishai Cohen/

KARMELITSKÁ /Jana Koubková/

ULÉHÁM /Jana Koubková/

BLUES NEOHROŽENÉ SENIORKY /Ondřej Kabrna/Jana Koubková/

ONE NOTE SAMBA /A.C.Jobim/

THE GIRL FROM IPANEMA /A.C.Jobim/J.Grossman/

I CAN´T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE BABY /Mc Hugh/

NORVEGIAN WOOD /Beatles/

…........ změna programu vyhrazena …....