The Mission v Praze

Náhradní termín za 27. 3. 2021 a 26. 3. 2022. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Frontman Wayne Hussey k nadcházejícímu Deja Vu Tour 2022 kapely The Mission říká: “Otázka, co očekávám od evropského turné během porodních bolestí mého sólového turné po Británii a na kontinentu, je jako požádat mě, abych vysvětlil chuť vaječného soufflé po povinné každodenní tříměsíční konzumaci vajec natvrdo. Je v tom nebetyčný rozdíl. Turné s Mission je zcela jiné než sólové turné. S Mission vyrážíme na turné po Evropě a po pobrexitové Británii. A proč? Důvod není třeba, prostě to máme rádi.”

Hudba je o lidech, emocích, pocitech, společenství; ne o rozdělení, hranicích, extrémistických levičáckých nebo pravičáckých sráčů politiků. Pojďme se sejít, zazpívat si, užít si a oslavme život a to, že jsme součástí lidské rodiny.”

