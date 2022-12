Dry Cleaning v Praze

Anglická post-punková kapela Dry Cleaning se vrátí do Prahy s novou deskou Stumpwork. Následovník debutu New Long Leg z roku 2021 vyjde 21. října a bude obsahovat singly Don’t Press Me a Anna Calls From The Arctic. Stumpwork bude k dispozici digitálně a na CD, kazetě, standardním bílém vinylu a limitované edici černého eko vinylu.

