The War On Drugs v Praze

AMERICKÁ ROCKOVÁ KAPELA THE WAR ON DRUGS PŘEDSTAVÍ V ÚTERÝ 13. ČERVNA 2023 V PRAŽSKÉM FORU KARLÍN SVÉ AKTUÁLNÍ ALBUM I DON’T LIVE HERE ANYMORE. ZA PŘEDCHOZÍ ALBUM A DEEPER UNDERSTANDING ZÍSKALI V ROCE 2018 GRAMMY ZA NEJLEPŠÍ ROCKOVÉ ALBUM A NOMINACI V BRIT AWARD NA ZAHRANIČNÍ SKUPINU ROKU.

THE WAR ON DRUGS SE POSTUPNĚ STALI JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH ROCK AND ROLLOVÝCH SYNTETIKŮ TOHOTO STOLETÍ, KTEŘÍ ODSTRANILI PROPAST MEZI UNDERGROUNDEM A MAINSTREAMEM. NATÁČEJÍ DESKY, NA KTERÝCH SE STŘETÁVÁ ROZLÁMANÁ MINULOST SE SJEDNOCENOU A POHLCUJÍCÍ PŘÍTOMNOSTÍ.

