Pantera v Praze

Pantera je považována za jednu z největších metalových kapel všech dob. Nekompromisní kvarteto zpěváka Philipa Anselma, kytaristy Dimebaga Darrella, jeho bratra, bubeníka Vinnieho Paula a baskytaristy Rexe Browna dosáhlo v 90. letech minulého století obrovského celosvětového úspěchu díky několika zlatým a platinovým albům, vyprodaným turné, divokým živým vystoupením a čtyřem nominacím na Grammy.

Jejich mistrovská metalová díla jsou dodnes základními kameny heavy music, včetně alb Cowboys From Hell, Vulgar Display Of Power a alba Far Beyond Driven, které se umístilo na prvním místě Billboardu. Texaská čtveřice nadále inspiruje spousty kolegů hudebníků a zároveň si získává miliony šíleně oddaných fanoušků po celém světě.

