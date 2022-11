Někde mezi folkem, popem a jazzem leží místo jménem MarZ – hudební vesmír zpěvačky, kytaristky a písničkářky Markéty Zdeňkové. Její písně se pohybují na orbitě témat od upřímných zpovědí přes žertovné hříčky až po šamanský rituál. Píše převážně v češtině a má schopnost vytvořit nápadité melodie a zároveň zachovat přirozenost svého mateřského jazyka. Díky tomu nachází stále se rozrůstající publikum napříč žánry i generacemi.

Jádro MarZu tvoří vedle Markéty spoluzakladatel kapely trombonista a zpěvák Štěpán Janoušek, výjimečný instrumentalista současné mladé pražské (nejen jazzové) scény. Jeho rukopis je výrazně vepsán do kapelních aranžmá. První album Na rozcestí, natočené v duu, bylo zdařilým úvodem do zvukové krajiny MarZu. V roce 2018 vznikla pětičlenná kapela příchodem Dalibora Hrubeše (elektrické kytary), Miloše Klápště (baskytara, synt, vokály) a Vítězslava Patočky (bicí). Tato formace posílila a posunula Markétiny písně do nové dimenze. V březnu 2020 vydali své eponymní album MarZ u labelu Tranzistor.