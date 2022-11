Bardzo fajný festival 2022

Desátý jubilejní Bardzo fajný festival představí komorní výběr nových oceněných netuctových filmů o současném Polsku, které přitahují formou, tématem nebo prostředím. Těšit se můžete na sociální drama v rytmu rapu Ti druzí podle knižní předlohy Doroty Maslowské, dokument natočený celý z balkonu nebo krátkometrážní animovaný dokument We Have One Heart, film na uprchlické téma natočený s neherci Ještě je den, či debut o nechtěně zrychleném dospívání mladé dívky Alenka a žabka. Ve spolupráci s Mezipatry uvádíme drsné drama Strachy v nás, hit loňského festivalu v Gdyni. V sobotu připravujeme program pro celou rodinu včetně dětských diváků - projekce pohádek Začarovaná tužka a tematicky laděnou dílnu.

Pro všechny kolegy, koleśe, kamarády i kámoše Bardzo fajného festivalu chystáme česko-polský pokojíček na mezzaninu - swap polských knížek a delikatesní stůl. Na baru vás čekají tradiční i netradiční drinky s polskými akcenty. Pořádá spolek Popular z. s. ve spolupráci s kinem Bio Oko, festivalem Mezipatra a česko-polskými skupinami a spolky. Konání festivalu podpořila Fundacja Volens, HMP a MČ Praha 7, stálým partnerem je Polský institut v Praze.