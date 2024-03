2. ročník mezinárodního filmového studentského festivalu FOFR

Studentský festival Fofr si klade za cíl propojit mladé filmaře mezi sebou. Zaměřuje se na tvorbu všech mladých tvůrců ve věku 15–30 let, kteří mají chuť ukazovat své filmy a mluvit o nich. Hledá především filmaře z České republiky, ale nabízí i prostor pro filmaře z celého světa, převážně pak z Evropy. Pro festival je důležité, aby se filmy pouze nepouštěly divákům, ale aby se o nich především diskutovalo s ostatními tvůrci, ale i s diváky z řad širší veřejnosti. V rámci festivalových dnů (30. 5 – 1. 6.) budou naplánované diskuze po každém filmovém bloku, které budou vést filmoví profesionálové.

Ještě důležitější než názory zkušených filmařů a filmových teoretiků, budou názory vrstevníků a diváků, kteří budou mít možnost se k jednotlivým filmům vyjádřit. Další možností, jak budou moci návštěvníci předat zpětnou vazbu mladým tvůrcům, bude tzv. systém obálek, do kterého bude možné vkládat vzkazy. Organizátoři festivalu by rádi také tvůrcům zprostředkovali setkání s významnými českými režiséry, a spíš než jejich aktuální tvorbě, by se rádi věnovali jejich začátkům a studentské tvorbě. V rámci těchto setkání by se promítaly jejich prvotiny nebo studentské filmy.