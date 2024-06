One-Minute Film Museum je unikátní a fascinující multimediální výstava, která vznikla ve spolupráci s mezinárodním festivalem minutového filmu Croatian One-Minute Film Festival. Návštěvníkům budou moci zhlédnout 35 špičkových děl, která byla oceněna během 32 let trvání festivalu.

Instalace reflektuje nejen vývoj filmové techniky, ale také proměnu filmové estetiky od roku 1993 až po současnost. Návštěvníci budou mít možnost sledovat, jak se měnily přístupy k filmovému vyprávění, a jaká témata byla aktuální v různých dekádách. Filmy jsou prezentovány v tematických instalacích rozmístěných na dvou patrech historické budovy U Zlatého hroznu v Karmelitské ulici na Malé Straně.

V celém posledním patře muzea se nachází filmový ateliér, kde si návštěvníci mohou vytvořit vlastní film, foto editorial nebo filmový plakát.

Croatian One-Minute Film Festival má dlouhou tradici sahající až do roku 1993. Festival pořádá sdružení GFR FILM-VIDEO v chorvatské Požeze. Od počátku festivalu do něj bylo přihlášeno více než 11 000 filmů ze 105 zemí světa, což dokazuje jeho globální dosah a oblíbenost. Celý tým One Minute Film Muzea je skupina zabývající se podporou umění a kultury prostřednictvím inovativních a interaktivních výstav a kulturních akcí. Jejich projekty jsou navrženy tak, aby povzbudily tvůrčí myšlení a přinesly nové perspektivy do světa umění a zábavy.

Vstupné:

Dospělý 200 Kč

Dítě / Student / Senior 150 Kč

Rodina 2 + 1 dítě ( 15 let a mladší ) 400 Kč

Rodina 2 + 2 děti ( 15 let a mladší ) 500 Kč

Rodina 2 + 3 děti ( 15 let a mladší ) 600 Kč

Pro skupinové vstupné 10 lidí a více kontaktujte na emailu: info@iamprague.eu

Zdroj fotky: One-Minute Film Museum