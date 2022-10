18. 12. 2022 – neděle, 11:00

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

LOVE STORIES

NEDĚLNÍ MILOSTNÉ KOMORNÍ MATINÉ

ISHA TRIO

LUCIE ROZSNYÓ – soprán

KRISTINA VACULOVÁ - flétna

SÁRA MEDKOVÁ – klavír



Leoš Janáček (1854-1928)/Miloš Štědroň (1942): Moravská lidová poezie v písních

Obrázek milého

Kvítí milodějné

Stálost

Láska

Koníčky

Leoš Janáček (1854-1928): Po zarostlém chodníčku (výběr)

Naše večery

Lístek odvanutý

Bohuslav Martinů (1890-1959): Nové slovenské písně

Mala som já rukávce

Hore Hronom

Chlapovi je dobře

Povídajú ludé

Antonín Dvořák (1841-1904)/Sára Medková (1983) : Milostné písně (výběr)

V tak mnohém srdci

Kol domu

Já vím

V té sladké moci

Ó duše drahá

-----přestávka---

Peter Graham (1942)/Hans Arp (1886-1966): Chanson

Peter Graham/Klaus Roth 1819-1899): Regen

Sára Medková (1983): Písně dcery Sionské

Jirej Adonaj

Psalm

O pokoji

Jaroslav Pelikán (1970): Sonatina Brasileira pro flétnu a klavír

Miloš Štědroň (1942): Pretty Ophelia-Poor Ophelia

And will he not come again…

Banalissimo

Tomorrow

Banalissimo

How should I…

While his shroud

Moresca

Ivan Medek (1956): Ancient Stories, verze pro flétnu a preparovaný klavír, pražská premiéra



Večer převážně brněnských autorů nabízí soudobou hudbu i nové uchopení děl klasíků. Výběr z Janáčkovy Moravské lidové poezie doplnil M. Štědroň o flétnu. Její part respektuje klasikovu úspornost a lakoničnost. Cyklus Po zarostlém chodníčku zamýšlel Janáček nejprve pro harmonium. Pak se přiklonil k verzi s klavírem, z níž zazní dvě miniatury. Dokladem Martinů víry v inspirační sílu lidové hudby jsou jeho harmonizace Nových slovenských písní pro zpěv a klavír. I v letech slávy se Dvořák inspiroval lidovou hudbou. Písně milostné op. 83 vznikly revizí raného cyklu Cypřiše. Výběr v aranžmá S. Medkové s přidanou flétnou barevně podtrhuje a imituje motivy vokálu i doprovodu. Flétnista Jar. Pelikán se úspěšně věnuje i kompozici. Sonatina Brasileira vznikla pro soutěž Concertino Praga a odkazuje na jeho angažmá v Belemu. M. Štědroň propojuje hudbu minulosti a současnosti. Používá metody koláže, montáže, banalizace i parodie. Takový je i Cyklus Pretty Ophelia-Poor Ophelia na koláže promluv šílené Ophelie. Následující Písně dcery sionské S. Medkové reflektují válečné události v Izraeli (2008). Doménou P. Grahama je tvorba s širokým stylovým záběrem a hledačským impulsem. Chanson byl inspirován básní Hanse Arpa. V písni Regen jde o vystižení romantického charakteru textu bez použití romantických hudebních prostředků. I. Medek, autor četných instrumentálních, ale i elektroakustických skladeb a multimediálních projektů, ztvárnil v Ancient Stories příběhy beze slov - hluboko uložené vzpomínky, vynořující se v různých souvislostech.

Cenové kategorie: 700,-/500,-/350,-