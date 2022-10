Krvavá svatba

Raději být mrtvý bez krve, než zůstat na živu bez srdce.

Jedna z nejslavnějších her „básníka temné smrti“, strhující drama o lásce a vášni až za hrob. Od vzniku tohoto ikonického textu uplynulo již 90 let, stále má ale kouzlo i moc promlouvat k srdci diváka v jakékoli době. Radikální výklad i úprava Lorcova textu pracuje se třemi podobami či životními stádii ženy. Současný svět poznamenávaný válkou nás vyprovokoval k zamyšlení, jak by vypadalo lidské společenství, které náhle přišlo o muže a jak by v takovém uspořádání fungovaly ženy.

