Louis Tomlinson v Praze

Svůj první pražský koncert ve Foru Karlín vyprodal během několika minut, teď se Louis Tomlinson chystá do O2 areny. Hudebník, který se proslavil v sestavě One Direction, přijede do Prahy s novým albem Faith in the Future 19. října 2023.

Minule fanynky a fanoušci u sálu nocovali den předem, jak to bude tentokrát?

