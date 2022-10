Palm Off Fest - Romeo & Julie

Můžeme se v on-line světě stát, kým chceme, vypadat, jak chceme, a dělat, co chceme? Emocionální digitální thriller.

Mladý pár dostane štědře honorovanou příležitost: v on-line reality show mají hrát sami sebe a pokusit se zároveň získat, co možná nejvíce followerů. Zdánlivě snadný úkol však vede k roztříštění všeho, co dosud platilo… Je možné prezentovat sám sebe v on-line realitě tak, aby byl člověk skutečně sám sebou? Je to, co v dnešní době děláme, skutečně naše volba, nebo je to jen vzorec, do kterého chceme pohodlně zapadnout? Jaký je skutečný obraz Pekla, kterým si lidstvo prochází kvůli tomu, že následuje Image namísto Boha?

