STRANGER RETRO - NEJLEPŠÍ HALLOWEEN V PRAZE

PÁTEK 28.10.2022

STRANGER HALLOWEEN

DJs:

PÁTEK

TiGi, Mio x Junior, Niko W, George Da House, Ludwig, Sabina, Ergee

SOBOTA

Mike & Me, nFix & Candice, Sedliv, Angry Beats, Luis De Mark, Dom Quark

Připraveni na ten nejděsivější halloween v Praze s těma nejlepšíma dekoracema a převlekama? Přijďte si do Retra užít nejvíc hororovou noc roku. Protože my jsme specialisté na tématické party. Ať už si vyberete pátek nebo sobotu, tak zábava zaručena. Těšit se můžete i na zahraničního headlinera z Chorvatska Mike & Me.

VÍCE INFORMACÍ ZDE