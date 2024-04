Taste The Lemon + host

"Looking back through layers of dust" Taste The Lemon má první letošní živák!!! Srdečně zveme. V Dejvické klubovně hrajeme svátečního 8.5.2024 od 20:00. Naše produkce se rozšířila a my, se jako kapela, neskutečně těšíme, až vám ji zahrajeme.

Doražte, budeme opravdu rádi! Bonus po koncertě! Na baru to roztočí náš DJ host Jakub "Urbik" Urbanec z Dark Atmo Breaks a jeho temné beaty.

Link: https://soundcloud.com/urbik3 Taste The Lemon (musicraft) YT: https://www.youtube.com/@TasteTheLemon_music Web: https://www.tastethelemon.com/