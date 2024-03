girl in red v Praze

Znovu a jako by to bylo poprvé: girl in red přijede do Prahy s novým albem

I'm Doing It Again Baby! S příhodnějším jménem pro své druhé album snad ani Marie Ulven aka girl in red nemohla přijít. A už v září ho představí i v Praze. Název prvního singlu Too Much je stejně přímočarý jako název celé nahrávky: „Celý můj život mi říkali, že je mě všude plno, už mě ale nebaví se krotit.“

Uplynulý rok strávila ve studiu, na turné s Taylor Swift a na festivalech, brzy po vydání desky se konečně vydá i na rozsáhlou evropskou tour. Svůj první pražský koncert vyprodala za několik minut, nakonec jsme se ho ale kvůli potížím s hlasivkami, které Marii postihly, nedočkali. Teď už je v nejlepší formě a 23. září 2024 ve Foru Karlín to vyjde!