O vzniku kapely



„Ivane, Richarde, Mário

nezajdem večer na pivo?“

„Jo, jo, to by šlo. A kam?“

„Do Houtyše, kam jinam!“

„Hele, to chce buben a kytaru,

dáme blues, tak nějak postaru.

Jo, a taky nebudeme bez zpěvu,

přijde Martin, právě sestavuje kapelu.“

Tak takhle jednou v neděli

vznikly skvělý Krausberry.

Více se dozvíte

ve veršované kronice

„Krausberry -

fakta, mýty, aféry“,

která vyjde

až to přijde.

Mário Císař



Blues rocková legenda na domácí scéně.

„Někdo chce bejt s tebou

a někdo od tebe,

ale na každej pád

všichni chcem do nebe.“