Kodaline v Praze

IRŠTÍ HITMAKEŘI KODALINE SE V ŘÍJNU VRACÍ DO PRAHY. PO BOUŘLIVÉM ÚSPĚCHU POSLEDNÍHO STUDIOVÉHO ALBA ONE DAY AT A TIME, KTERÉ BYLO STREAMOVÁNO VÍCE NEŽ 300 MILIONKRÁT A NA YOUTUBE NASBÍRALO DALŠÍCH 150 MILIONŮ ZHLÉDNUTÍ, KODALINE OZNÁMILI, ŽE SE V ŘÍJNU A LISTOPADU 2022 VRÁTÍ NA EVROPSKÁ PÓDIA.

JEJICH TURNÉ SE ZASTAVÍ I V PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA 2022 V PRAŽSKÉM FORU KARLÍN. JEJICH POSLEDNÍ SÓLOVÝ KONCERT VE VELKÉM SÁLE LUCERNY BYL BEZNADĚJNĚ VYPRODANÝ, S NÁKUPEM VSTUPENEK RADĚJI NEVÁHEJTE.

