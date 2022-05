Rise Against v Praze

Dlouho očekávaný návrat amerických punk/hardcore velikánů Rise Against do České republiky je tady! V rámci Prague Summer Festivalu zahrají 8. června 2022 v open air prostoru Power Station Holešovice.

Přes 20 let na hudební scéně, na kontě devět studiových alb, turné a odehrané koncerty už bychom počítali jen těžko. Žádné téma jim není cizí a je zaručené, že svoje názory v textech netají, ba naopak. Ať už se jedná o politiku, práva zvířat, klima nebo jiné sociální problémy, jestli se Rise Against něco nelíbí, zakřičí to do celého světa. A pěkně nahlas.

VÍCE INFORMACÍ ZDE