Nick Cave v Praze

Deska plná tajemství a koncert plný emocí: Nick Cave & the Bad Seeds jsou zpět

Osmnáct nahrávek a ani náznak únavy. Nick Cave & the Bad Seeds vydají na konci léta strhující i spletité nové album Wild God a pár týdnů poté se vrátí do Prahy, aby odehráli jeden ze svých vyhlášených koncertů. Málokdo umí pracovat s publikem jako Nick Cave, málokdo dokáže naživo strhnout jako The Bad Seeds.

Nick Cave & the Bad Seeds vystoupí v pražské O2 areně 17. října 2024, jako speciální hosté se představí irští The Murder Capital.