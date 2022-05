Olin Nejezchleba, Pavel Skála, Ondřej Konrád, Michal Gera, Jiří Hála Jirka "Zelí" Zelenka, Vašek Vávra, Kuba Zitko. Přátelé a bývalí spoluhráči Petra Kalandry se v roce 2005 rozhodli obnovit činnost kapely a v čele s Olinem Nejezchlebou hrají již třetím rokem po celé republice. Do repertoáru zařadili jak písně, které zpíval Patr Kalandra, tak Olinovy pecky z dob jeho působení v Etc... a několik novinek z tvorby členů BS. Rostoucí zájem o vystoupení skupiny Blues session dokazuje, že pánové nepatří do starého železa a že Petr Kalandra a jeho přátelé mají mezi posluchači stále spoustu příznivců.