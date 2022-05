Ledárny Open Air: Fat Freddy’s Drop

Beznadějně vyprodaný koncert skvělé novozélandské party Fat Freddy’s Drop se přesouvá do Ledáren a přidávají se vstupenky do prodeje. Nenechte si utéct tu svojí!

Nezávislá sedmičlenná kapela přijíždí do Evropy pravidelně už od roku 2002, kdy poprvé vystoupila v Londýně. Turné k novému albu znamená pro kapelu další velký krok a bude zahrnovat koncerty v arénách v Amsterdamu, Paříži, Londýně, Berlíně a také samozřejmě v Praze.

Vstupenky zakoupené na původní termín 17. 3. 2020 v Lucerna Music Baru, který byl zrušen kvůli pandemii, zůstávají platné. Koncert pořádá agentura Everything Goes booking.

