Samara Joy Quartet (USA)

Stoupající pěvecká hvězda newyorského jazzu Samara Joy má sametový hlas a skvělé frázování. Po vítězství v mezinárodní prestižní soutěži Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition v roce 2019 nahrála své debutové album za doprovodu Pasquale Grasso Tria. Samara Joy stále žije v místě svého narození, v části Bronxu Castle Hill v New Yorku, kde vyrůstala a nasávala hudbu a inspiraci od svých prarodičů z otcovy strany. Elder Goldwire a Ruth McLendon vedli totiž známou gospelovou skupinu The Savettes a její otec zase hrával s renomovaným gospelovým umělcem Andrae Crouchem. Jejich domov tak byl plný zvuku nejen otcových písní, ale také mnoha další inspirativní hudby gospelových a R&B umělců včetně Stevieho Wondera, Lalah Hathaway, George Duka, Musiq Soulchild nebo Kima Burrella.

Přestože je Samaře Joy pouze 21 let, vystupovala již v mnoha předních jazzových klubech v New Yorku (Dizzy's Club Coca Cola, The Blue Note a Mezzrow) a spolupracovala s jazzovými velikány, jako jsou Christian McBride, Pasquale Grasso, Jon Faddis, Kirk Lightsey, Cyrus Chestnut nebo Dr. Barry Harris. Její album i koncertní repertoár obsahují zejména slavné standardy, které již v tak mladém věku vypráví s osobitým mistrovstvím. Její projev je brilantní, zemitý a vášnivý, a dává vzpomenout na největší bohyně historie jazzu, jako byly Ella Fitzgerald, Betty Carter, Billie Holiday nebo Sarah Vaughan…