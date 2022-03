Mad Sin (de) The Brains (ca)

35 let drtí Koefte svou ocelovou pěstí svět zvráceného rock and rollu. Jeho berlínská smečka nenapravitelných psychoušů sazí jednu hitovku za druhou, desek mají požehnaně a ta poslední vyšla v roce 2020 s názvem "Unbreakable", jak výstižné. Praha si zaslouží novou dávku vostrýho hard and heavy zombie běsu přímo do žíly, zvlášť po tak dlouhém půstu a několika přesunech tohoto freak show kabaretu. Po 9ti letech zpět, konečně. MAD SIN naspeedované rocka-psychobilly s ďábelskou punk-metalovou tváří šíleného Elvise z B-hororu 50tých let! Speciálním hostem večera bude neméně morbidní masakr ostrou psycho záhrobní rock and rollovou pilou - klasici z Montrealu, MOZKY aka THE BRAINS!

