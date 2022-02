Původem mexický bubeník Antonio Sanchez patří mezi absolutní světovou jazzovou špičku a spolupracuje s osobnostmi jako je Pet Metheny, Chick Corea, Gary Burton, Joshua Redman, Chris Potter, Danilo Perez, Avishai Cohen, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves nebo Miguel Zenon. Celkem čtyřikrát získal cenu Grammy a je uznáván nejen jako fenomenální bubeník, ale také jako skladatel. Nahrál např. hudbu k filmu Birdman režiséra Alejandra Gonzalese Iñarrity, který získal mnoho ocenění, nebo několik skladeb na dvě alba slavného vibrafonisty Garyho Burtona.

Vydal již také několik sólových alb, která jsou vždy velmi ceněna kritikou i veřejností např. v r. 2013 New Life, které vyhrálo prestižní German Echo Jazz Award, nebo v roce 2015 Three Times Three, které zahrnuje tři tria: A.S. + Brad Mehldau a Matt Brewer, A.S. + John Scofield a Christian McBride a A.S. + Joe Lovano a John Patitucci. Dalším velmi uznávaným projektem bylo album Migration, jež obsahuje 60 minut dlouhou skladbu The Meridian Suite, která je kompozičně vypracovaná tak, jako žádný z jeho projektů předtím.