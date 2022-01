Horní Počernice z jiné perspektivy - fotografická soutěž

Vážení účastníci tradičních fotografických soutěží, pojďme se letos podívat na Horní Počernice jinak. Ptáte se jak? Jednoduše z jiné perspektivy. Málokdy si uvědomujeme, jak svět automaticky vnímáme z výšky našich očí, a přitom si stačí třeba sednout na zem a svět kolem nás bude vypadat úplně jinak.

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od 13 do 100 let. Výherci získají nabité dárkové karty do obchodního centra Černý Most. Uzávěrka pro příjem fotografií je 15. května 2022. V komisi, která vybere nejlepší snímky, zasednou i profesionální fotografové.

