Helena Zmatlíková dětem/ 100 let

„Nikdy nemůže knížku zkazit. Vždycky jí dá srdce a křídla.“ František Nepil

Představujeme vám jedinečnou výstavu Helena Zmatlíková dětem/ 100 let, která oslavuje výročí 100 let od narození nejznámější české ilustrátorky dětské literatury 20. století. Výstava prezentuje průřez celoživotní tvorbou Heleny Zmatlíkové, od prvních skic a návrhů z poloviny 40. let až po nejnovější ilustrace z počátku nového milénia.

Originální ilustrace Heleny Zmatlíkové jsou k vidění naprosto výjimečně a Chvalský zámek jich, díky spolupráci se synem autorky Ivanem Zmatlíkem, návštěvníkům představí více jak 100. Na vystavených originálech je patrný průběh proměny výtvarného projevu autorky i rozdílnost stylu podle přístupu k jednotlivým knižním titulům a jejich zaměření.

Otevřeno:

PONDĚLÍ -NEDĚLE

9 – 18 hodin