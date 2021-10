Dirty Blondes and Anteater

Klubová veselice Dirty Blondes se po dlouhé době vrací “do domovského přístavu”. Už 15. 10. v pražském klubu Rock Café rozpoutá r’n‘r tajfun, kterým proletí především songy z poslední desky FREEDOM.

Pražská čtyřka je známá pro své ryzím rock’n‘rollem a energií nabité koncerty. Když v květnu roku 2020 pokřtila svou poslední desku, nikdo ještě nečekal, že to bude na dlouhou dobu jejich po-slední koncert. Turné k desce se odložilo a dál už to znáte… ale teď si to hodlají užít se vším všudy.

K sobě si Dirty Blondes přizvali mladou kapelu Anteater. O téhle kapele bude ještě hodně slyšet, takže stojí za to přijít na čas.