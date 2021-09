Nneka v Praze

Stylově rozmanitá a politicky angažovaná hudebnice Nneka, jejíž hudbu ovlivňuje dědictví Fely Kutiho nebo Boba Marleyho, ale i americká urban scéna v čele s Erykah Badu, se vrací do Prahy!

Její největší úspěch přišel s deskou No Longer at Ease (2008) se singlem Heartbeat, jenž bodoval i v oficiální německé hitparádě. O jeho úspěšný remix se postaraly legendy Chase & Status. Do dnešního dne vydala celkem pět alb, během karantény ale fanoušky neustále zásobovala novými skladbami.