Zahájení sezony v Přístavu 18600 s Rising Spirits

Chvíle, na kterou jste se všichni těšili, přichází! Oblíbená karlínská městská divočina, živý park a místo pro setkávání i útěk před ruchem velkoměsta letos vstupuje do své jubilejní 10. sezony. Buďte u toho s námi! Těšit se můžete na funkovo-rapové-soul-reggae-afrobeaty pražského seskupení Rising Spirits. >> RISING SPIRITS Dali se dohromady na podzim roku 2014 v sestavě Asheema a Bob, Luke a Lukáš. U baskytary byl tehdy Mort, dnes už to je pár let Kubassa. V různých časových obdobích a etapách část z nich proplouvala i dalšími hudebními seskupeními. Tak ses s nimi mohl potkat třeba v Lion Taxi Service, Urban Bushman nebo Tribe Town. Spojuje je láska k reggae s přesahem ke kořenům soulu, funku, rapu nebo afrobeatu, odkud čerpají inspiraci.

Největší navigátor jejich tvorby ale stále zůstává Bob Marley. Takže pokud jej v jejich hudbě slyšíte, nezdá se vám to. Dlouhá léta se věnují studiu jeho písní, zvuku a postupně odkrývají genialitu skrývající se za Marleyho hudbou, kterou se snaží přenést do své tvorby. První koncert Rising Spirits se odehrál symbolicky 5. února 2015 u příležitosti nedožitých sedmdesátin Boba Marleyho. Něžnost zpěvačky, brutální tvrdost bubeníka, precizní pracovitost basáka… kontrasty, které vás nenechají chladným. Užijte si soulové rytmy na stage pod stromem. Vstupné dobrovolné.