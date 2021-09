Orla Gartland v Praze

Irská zpěvačka a skladatelka Orla Gartland má za sebou úspěšný rok. Její debut Woman on the Internet, který 20. srpna vyšel na jejím vlastním labelu New Friends, získal pochvalné recenze od médií jako NME nebo The Guardian. Kromě dříve zveřejněných písní jako More Like You nebo Zombie se na albu nachází i hit You’re Not Special, Babe.

V Praze se poprvé představí 14. dubna 2022 v klubu Chapeau Rouge.