MMNK + Levantadores

Levantadores

Nová kapela, slepená z brněnských srdéček, tak porůznu posbíraných z projektů jako GOY / Čau Česko, KODDN / Ette Enaka a nebo z Ton Tron / Neoromantix. Vrcholy budou vysoké a pády nenastanou. My samotní pořádně netušíme, co všechno se skrývá za jejich závěsy, ale z toho co jsme slyšeli, jsme u vzestupu další brněnské dominanty. Více popisu netřeba, představit si to stejně nezvládneš! Těš se a zapni odpočet.

MMNK

Modrá krev brněnských avantgardních žil. Anglická snídaně žánrů zkombinovaných tak originálně, že vymýšlení charakteristického popisu je skoro nemožné. Je to jinačí, je to divné, je to energie. Vtip a nihilismus zamíchaný ve stejné sklenici do psychedelického drinku. Bude se pogovat i ploužit, ale to nerozeznáš.