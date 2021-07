Muzika v parku - Metallica Revival Beroun

Atraktivní pražská koncertní lokace s omezeným počtem diváků na místě, kde lze vidět velké české kapely. To je pražský celoletní festival Muzika v parku, který vznikl loni v Riegrových sadech. Akce, na které o prázdninách postupně zahrají známé české kapely naživo na historickém pódiu, vstupuje do druhého ročníku. Letos nabídne například Chinaki, Annu K., Druhou trávu nebo slovenské IMT Smile.

Jediný revival v Evropě, pod který se podepsali členové samotné Metallicy, fungující již od roku 2007 ve složení Petr Š. (kytara, zpěv), Vojtěch H. (sólová kytara), Jiří C.(basová kytara) a Radek E. (bicí). Kapela odehraje ročně více jak 40 gigů skrz většinu evropských zemí i pro několika tisícová publika (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko...) V repertoáru kapely najdete nejen ty největší hity sanfranciské legendy, ale i "old stuffs" jako třeba No remorse nebo Breadfan apod. ...and Metallica for All!