Prague Proms Festival

Realizační tým festivalu Prague Proms se tentokrát rozhodl zprostředkovat posluchačům koncertynve dvou variantách. Pro omezený počet živě, a pokud to nebude možné, opět online.

Festival Prague Proms nabídne široké spektrum hudebních žánrů a zajímavých formací. Letos výlučně s domácími umělci. Nebude chybět jazz, filmové melodie, ani klasická hudba. Koncerty budou probíhat v klubu The Loop Jazz Club Hostivař, Smetanově síni Obecního domu, chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a Mercedes Foru.

Na programu budou filmové hity The Best of John Williams (11. 6. 19:00), následovat budou jazzové koncerty Focused on Quincy Jones (24. 6. 20:00), Otto Hejnic Trio (26. 6. 20:00), LASH & GREY with strings (27. 6. 20:00), Focused on Latin Jazz (30. 6. 20:00), Dorota Barová Trio (1. 7. 20:00), Tribute to AghaRTA Jazz Centrum (2. 7. 20:00), Marco Čaňo & Cover Paradise (8.7. 20:00) a Focused on Jazz Fusion (15. 9. 20:00). Připraveny jsou klasické koncerty jako Pocta bratrům Seckým (9. 7. 19:00), Prague BRASStet (12. 7. 20:00) nebo slavné Smetanovo trio (16. 9. 20:00).

Již tradičně jsou zařazeny oblíbené hollywoodské melodie Hollywood Night (15. 7. 19:00). Na závěr festivalu se představí James Bond Night (22. 9. 19:00)