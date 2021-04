Jazz pod širákem s Laco Deczi

Jazz pod širým nebem s legendárním Laco Deczim v našem krásném areálu Čertousy. Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy kde působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v Západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech kde žije do teď. Doražte! Bude to jízda! Vstupenky si můžete zarezervovat telefonicky na čísle 605 245 549 či emailem hotel@certousy.cz! Vstupné 450,-Kč! Budeme se na Vás moc těšit!