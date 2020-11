Minulý rok jsme spolu na Václavském náměstí oslavili třicet let naší svobody. Sešlo se nás zde tehdy více než 130.000 a společně jsme oslavili jeden z nejvýznamnějších dnů našich novodobých dějin.

Letos nám do životů i přípravy oslav zasáhla epidemie koronaviru a chvílemi to vypadalo, že se letos budeme muset obejít bez koncertu. V těžkých dobách je ale ještě důležitější připomínat si hodnoty, za které jsme my bojovali, a díky kterým žijeme ve svobodném státě.

Proto budeme streamovat Koncert pro budoucnost až k vám domů, poprvé se tak budeme moci spojit skutečně po celé republice a společně oslavit 31 let svobody! Nejsme v tom totiž #samialespolu.

MODERUJÍ: Linda Bartošová a Jindřich Šídlo

16:30

promluví: Věra Kostlanová Roubalová,

zahraje: Ewa Farna a Amelia Siba

17:00

promluví: Michal Klíma a Jarmila Balážová

hovor s: Ústředna89

zahraje: Sofian Medjmedj

17:30

promluví: Danuše Nerudová a Lukáš Tóth

zahraje: Plastic People of the Universe a Michal Horák

18:00

promluví: Jiří Pehe a Ana Hogenová

zahraje: Megaphone

18:30

promluví: Anežka Pithartová a Petr Smejkal

zahraje: Jiří Schmitzer, Modlitba pro Martu – Petr Wajsar

hovor s: Ústředna89

19:00

promluví: Tomáš Etzler a Joachim Gauck

zahraje: Klára Vytisková a Albert Černý

19:30

promluví: Poselství svobody a Daniel Prokop

zahraje: Ondřej Gregor Brzobohatý a Státní hymna – Erika Stárková

videopozdravy z regionů

20:00

promluví: Lenkra Krobotová s herci z Dejvického divadla a Michael Žantovský

zahraje: Tomáš Klus a Ivan Hlas Trio

hovor s: Ústředna89

21:00

promluví: Marie Salomonová a Filip Kaňkovský

zahraje: Michal Prokop & Framus Five

PODPOŘTE NÁS: Náklady související s přípravou Koncertu pro budoucnost jsou každoročně financovány především z dobrovolných darů nadací a jednotlivců. Přijdou-li vám oslavy 17. listopadu stejně důležité jako nám, podpořte nás prosím finančně na darujme.cz/projekt/1202274 Děkujeme!

FESTIVAL SVOBODY je otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Spojují nás hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době. Každoročně pořádáme koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce po celé republice.