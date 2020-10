Live stream - NSHT online

NSHT, projekt, který už 4 roky po českých klubech představuje vybrané interprety modulární a synťákové scény, se koronaviru nevzdává! Na říjnový státní svátek přichystal vyladěný livestream, který dostane tu nejžhavější živou elektroniku až k vám domů. Poprvé dokonce ve variantě VR!

P/\ST

„Není kam utéct, kov svírá pevně,“ vzkazují pražští experimentátoři. Jejich rap za doprovodu hutné sub-basy uzamkne NSHT už podruhé v letošním roce do pasti. A my? My se už nemůžeme dočkat.

https://pastpraha.bandcamp.com/

NanoTone (UK/USA)

Nano Tone je dvojice syntezátorových mágů z Británie a Spojených států, kteří svůj hudební arzenál v poslední době skladují přímo v Praze. Nechte se jím překvapit a zachvátit nefalšovanou dávkou synth wave.

https://nanotone.bandcamp.com/

Lowmoe

Audiovizuální projekt producenta Štěpána Kopečného a VJky Nely Bártové. Pulzující ozvěny syntezátorů nořící se z reverbálních hlubin, taneční beaty a gradační kompozice. Barevné i temné, abstraktní i mikronarativní. Smělé party rytmy pro introverty.

https://xionlabel.bandcamp.com/album/recalibrate

Shor Fitsch

Vycházející hvězda pražské krabičkové scény, zapálený nadšenec do poctivé hardware elektroniky. Jeho live sety se pohybují od ambientních poloh až k těm čistě tanečním.

https://soundcloud.com/ond-ej-orfa